Adil Bourabaa opéré et indisponible plusieurs semaines

Coup dur. Blessé à la cheville avec l’Algérie durant la trêve internationale, Adil Bourabaa a finalement été opéré vendredi . Si la durée de son indisponibilité n’a pas encore été communiquée, Patrick Videira, le coach manceau, a parlé de « longues semaines » après la rencontre face à Toulouse (0-3).

Une absence importante

Une difficulté supplémentaire pour Le Mans puisque depuis le début de la saison, Bourabaa s’était imposé comme l’un des joueurs majeurs des Sang et or avec trois buts et deux passes décisives en cinq matchs de Ligue 1. Une absence particulièrement regretté par Videira en conférence de presse : « On a déjà eu des absents. On sait très bien qu’Adil est un joueur important, différent dans notre système, capable de faire des différences individuellement. Mais on va devoir faire sans lui ». Le tacticien de 49 ans a également souhaité pouvoir « t rouver des solutions en interne ». …

LB pour SOFOOT.com