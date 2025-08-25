Angers a trouvé son nouvel attaquant
Le futur duc d’Anjou ?
Alors que son attaquant fétiche Estéban Lepaul pourrait quitter le Maine-et-Loire avant la fin du mercato estival, Angers a trouvé de quoi le remplacer. Ce lundi matin, le SCO a officialisé l’arrivée de l’avant-centre Rémy Labeau-Lascary. Le Lensois arrive en terre angevine sous la forme d’un prêt pour cette saison 2025-2026.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
