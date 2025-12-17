La FIFA annonce le pactole promis au gagnant de la Coupe du monde 2026
La question préférée de Gianni Infantino.
Pour le Mondial 2026, la FIFA n’a pas fait dans la sobriété. Réuni à Doha, en marge de la finale de la Coupe intercontinentale, le conseil de l’instance a validé une dotation record de 727 millions de dollars (environ 620 millions d’euros ) à se partager entre les 48 nations qualifiées. Soit 50 % de plus qu’en 2022.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
