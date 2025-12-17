 Aller au contenu principal
La FIFA annonce le pactole promis au gagnant de la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 17:44

La FIFA annonce le pactole promis au gagnant de la Coupe du monde 2026

La FIFA annonce le pactole promis au gagnant de la Coupe du monde 2026

La question préférée de Gianni Infantino.

Pour le Mondial 2026, la FIFA n’a pas fait dans la sobriété. Réuni à Doha, en marge de la finale de la Coupe intercontinentale, le conseil de l’instance a validé une dotation record de 727 millions de dollars (environ 620 millions d’euros ) à se partager entre les 48 nations qualifiées. Soit 50 % de plus qu’en 2022.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
