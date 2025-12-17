Safonov préféré à Chevalier pour PSG-Flamengo
Les surprises du chef.
La composition du PSG pour affronter Flamengo en finale de Coupe intercontinentale est tombée, et elle contient quelques surprises. Absent depuis deux semaines pour cause de blessure, Lucas Chevalier devait faire son grand retour ce mercredi.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
