Luis Suárez rempile d'un an avec l'Inter Miami
Cure de jouvence.
Malgré ses 38 printemps, Luis Suárez a décidé de prolonger son rêve américain d’une saison supplémentaire à l’Inter Miami. Arrivé chez les Hérons en 2023 en provenance de Grêmio, El Pistolero disputera bien la saison 2026 comme l’a annoncé l’Inter Miami ce mercredi dans un communiqué.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
