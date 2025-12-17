 Aller au contenu principal
Luis Suárez rempile d'un an avec l'Inter Miami
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 17:53

Cure de jouvence.

Malgré ses 38 printemps, Luis Suárez a décidé de prolonger son rêve américain d’une saison supplémentaire à l’Inter Miami. Arrivé chez les Hérons en 2023 en provenance de Grêmio, El Pistolero disputera bien la saison 2026 comme l’a annoncé l’Inter Miami ce mercredi dans un communiqué.…

LB pour SOFOOT.com

