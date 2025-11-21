Angel Di María a déjà tout prévu pour sa carrière d'entraîneur
Il ne veut surtout pas devenir le Kombouaré argentin.
Le joueur le plus romantique du XXIᵉ siècle poursuit son idylle avec le ballon rond. Toujours sous contrat avec Rosario Central, l’ancien Parisien pense déjà à l’après et passe ses diplômes d’entraîneur, histoire de ne pas laisser son pied ou son cerveau gauche prendre la poussière. Mieux, il a déjà choisi son futur adjoint.…
SF pour SOFOOT.com
