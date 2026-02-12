 Aller au contenu principal
Ange Postecoglou tacle son ex
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 15:36

Ange Postecoglou tacle son ex

Ange Postecoglou tacle son ex

Ah, les relations toxiques… L’ancien entraîneur de Tottenham Ange Postecoglou, s’est permis quelques critiques envers le club londonien . Dans The Overlap , l’émission de Gary Neville, Ange Postecoglou est revenu sur le licenciement de son homologue et successeur Thomas Frank. Le technicien gréco-australien expose pourquoi les Spurs ont du mal à garder une cohérence entre ses entraîneurs . « Si vous regardez la liste des noms, il n’y a pas vraiment de thème commun dans ce qu’ils essaient de faire » , assure Postecoglou, supposant que l’ADN de Tottenham ne colle pas toujours avec les entraîneurs qu’ils dénichent. Mais quel ADN ?

"They're not a big club!" 😯 Ange Postecoglou gives his verdict on Spurs’ current situation after the sacking of Thomas Frank! 📣 pic.twitter.com/5SpXGhAKpI…

EA pour SOFOOT.com

