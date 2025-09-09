Ange Postecoglou devrait être le nouvel entraîneur de Nottingham Forest
Ça court à Forest
Ce mardi matin, les dirigeants de Nottingham ont décidé de virer Nuno Espírito Santo, leur coach portugais, dans une relative surprise (mais pas tant que ça non plus). L’homme avait pourtant terminé 7 e la saison dernière et squatté le podium de Premier League une bonne partie de l’année. Un petit exploit pour Forest, mais pas un argument pour les dirigeants.…
