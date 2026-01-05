Andy Delort s'éclate toujours avec l'AC Ajaccio
Il n’y a pas qu’à la CAN où on s’amuse.
Relégué administrativement en Régional 2 l’été dernier , l’AC Ajaccio peut au moins se consoler d’une chose : Andy Delort s’y sent chez lui. L’ancien de la maison a régalé ce dimanche face à Ghiso Prunelli , rappelant qu’il avait quand même fréquenté d’autres pelouses que celles du septième échelon français : celles de Toulouse, Nice et Montpellier, par exemple.…
CM pour SOFOOT.com
