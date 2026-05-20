Andy Delort poursuit la belle aventure à Ajaccio
La belle histoire continue. L’ AC Ajaccio, qui évoluera en Régional 1 la saison prochaine, a annoncé la prolongation d’Andy Delort , mercredi matin : « Dans l’attente de l’annonce des premières recrues, nous publierons d’ici là les prolongations de tous les joueurs qui continueront l’aventure en blanc et rouge. Nous commençons ce matin avec notre attaquant Andy Delort sur lequel nous pourrons encore compter la saison prochaine en R1 ! Merci Andy ! »
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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