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Comment Arsenal est devenu une équipe de tireurs d’élite pour conquérir l’Angleterre
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 11:57

Comment Arsenal est devenu une équipe de tireurs d’élite pour conquérir l’Angleterre

Comment Arsenal est devenu une équipe de tireurs d’élite pour conquérir l’Angleterre

Depuis quelques saisons, regarder jouer Arsenal consiste essentiellement à se taper des gros plans sur les tireurs de corner et sur Nicolas Jover, son entraîneur français en charge des coups de pied arrêtés, l’arme fatale des Gunners . Un « gain marginal » qui a remis la bande de Mikel Arteta en haut de l’affiche. Mais à quel prix ?

Voilà maintenant des mois que les mêmes questions lui sont posées, sur les mêmes scènes, avec les mêmes acteurs, et Shay Given bouillonne. Alors, en cette toute dernière soirée de janvier 2026, assis sur le plateau de Match of the Day entre la présentatrice Gabby Logan et l’ancienne internationale anglaise Steph Houghton, l’ex-gardien aux plus de 450 matchs de Premier League, chargé d’analyser un match à Leeds largement remporté ce jour-là par les Gunners (4-0) grâce, entre autres, à deux buts plantés sur corner, sort poings en avant : « Je ne veux rien enlever au mérite d’Arsenal, mais chaque semaine, je vois les mêmes organisations défensives et les mêmes conséquences. Les joueurs d’Arsenal mettent du nombre au second poteau, viennent générer du chaos devant le but adverse, finissent souvent par marquer. J’aimerais simplement que quelqu’un tente quelque chose de différent pour bousculer cette approche. »

Venu avec un schéma, Given propose alors une solution aux futurs adversaires des hommes d’Arteta, déjà dégainée par certaines équipes lors des mois précédents, comme Monaco et Brighton : installer des joueurs près de la ligne médiane, de façon à forcer Arsenal à retirer des munitions offensives dans la surface. Une option utilisée trois jours plus tard par Chelsea, avec une variante, puisque trois Blues iront se positionner au niveau de la médiane à l’exact moment de la course d’élan du tireur d’Arsenal. À défaut d’éblouir tout le monde par le jeu, voilà donc ce que sont ces Gunners , champions d’Angleterre et en finale de Ligue des champions : une équipe de NFL, maîtresse des phases arrêtées. Notamment les corners offensifs et défensifs, face auxquels les adversaires ne trouvent pas de réponse, week-end après week-end.…

Tous propos recueillis par MB, sauf mentions.



Article tiré du long dossier consacré au renouveau d’Arsenal dans le So Foot 234 sorti en kiosque en mars 2026

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com

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