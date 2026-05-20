Eric Fouda est (déjà) de retour sur le banc de Bayeux

La retraite la plus courte de l’histoire. Le club de Bayeux avait annoncé le départ à la retraite de son entraîneur Éric Fouda à la fin de sa deuxième saison au sein du club normand. La nouvelle n’aura pas duré bien longtemps puisque les Bajocasses ont d’ores et déjà annoncé le retour du divin coach sur leur banc pour la saison prochaine.

Au micro de Foot-Normandie, le président du club a annoncé les raisons de ce retour en poste pour le technicien de 58 ans : « On est revenus sur son choix, et notamment les deux trois raisons qui l’avaient poussé à arrêter. » Ces discussions permettent donc le retour de Fouda pour une troisième saison à la tête du club calvadosien, en Régional 1.…

TC pour SOFOOT.com