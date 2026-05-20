La liste de la Suisse pour la Coupe du monde avec trois joueurs de Ligue 1

La liste de la Suisse pour la Coupe du monde avec trois joueurs de Ligue 1

Pas de grandes surprises. L’équipe nationale de Suisse a annoncé, ce mardi, le nom des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Murat Yakın pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Le technicien de 51 ans a décidé d’emmener trois joueurs de Ligue 1 en Amérique du Nord : Denis Zakaria (AS Monaco), Breel Embolo (Stade rennais) et Yvon Mvogo (FC Lorient). L’ancien Rennais Fabian Rieder , aujourd’hui à Augsbourg, fait aussi partie des sélectionnés.

De l’expérience au rendez-vous

La Nati s’appuiera sur un socle de joueurs expérimentés , qui ont connu plusieurs phases finales de Coupe du monde, à l’image de Granit Xhaka (33 ans), Ricardo Rodriguez (33 ans), Manuel Akanji (30 ans) et Remo Freuler (34 ans). Pour sa sixième participation consécutive, la Suisse se retrouvera aux prises avec le Canada, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar dans le groupe B.…

CT pour SOFOOT.com