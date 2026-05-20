Quelles ventes pour renflouer les caisses de l'OL ?

« Nous avons besoin de vendre car il n’y a pas de moyens pour investir. » Le constat fait par Paulo Fonseca dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi matin a le mérite d’être clair. L’Olympique lyonnais a beau avoir décroché une belle quatrième place cette saison en Ligue 1, il doit toujours écoper le bateau à la dérive qu’avait laissé son cow-boy John Textor. Premier impératif : faire rentrer 20 millions d’euros dans les finances du club d’ici le 30 juin. Pour y parvenir, plusieurs ventes sont espérées.

Les invendables et les invendus

Cinq joueurs ont été désignés comme intouchables, à moins d’une offre impossible à refuser : Moussa Niakhaté, Dominik Greif, Corentin Tolisso, Tyler Morton et un de ses deux ailiers gauche entre Afonso Moreira et Malick Fofana. Resté dans le Rhône suite à la vente surprise de Mikautadze, le Belge aurait pu représenter un beau pactole cet été sans sa blessure à la cheville qui l’a écarté des terrains de longs mois.…

OC pour SOFOOT.com