Andy Burnham défend Manchester City

Affaire d’État. Manchester City anime cette trêve internationale, et Andy Burnham ne savoure pas trop ça. Le locataire du 10 Downing Street défend les Skyblues au micro d’ITV Grenada : « Je viens d’apprendre ces rapports, et je pense qu’il ne s’agit que de rapports à ce stade. S’ils s’avèrent exacts, je voudrai certainement examiner le rapport de la commission indépendante. Les gens ne devraient pas se précipiter pour conclure qu’il faut dépouiller Manchester City de ses titres avant d’avoir lu le rapport. »

Un rapport à étudier

Pour rappel, le club au maillot bleu ciel est accusé coupable de 114 infractions financières . « C’était un processus long et très conflictuel entre le club et la Premier League anglaise, donc je ne pense pas que ce soit aussi simple, explique le membre du Parti travailliste. Tout le monde devrait étudier le rapport de la commission indépendante en détail avant de tirer des conclusions. » …

SW pour SOFOOT.com