Andrea Pirlo ne sera pas le nouveau sélectionneur de l’Italie

Fin (prématurée) de l’histoire. Andrea Pirlo ne sera pas le nouveau sélectionneur de l’Italie. L’ancien milieu de terrain de la Nazionale (116 sélections) a annoncé sur son compte Instagram ce lundi « avoir appris ne plus être candidat au poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne » , mettant par la même fin au projet du duo Maldini-Leonardo qui en avait fait sa priorité numero uno et pourrait, en conséquence de cause, démissionner du rôle de directeur technique et conseiller de la Fédération (FIGC).

« Mon amour pour l’Italie ne dépend pas d’un emploi »

Ce retournement de situation proviendrait donc d’un veto du président de la FIGC Giovanni Malago, selon lequel le rôle d’ambassadeur de Pirlo pour l’opérateur de paris sportifs russes Fonbet est incompatible avec le poste de sélectionneur national. L’intéressé, actuellement en poste aux Emirats arabes unis, s’est défendu en affirmant qu’ « attribuer une signification politique à cette collaboration revient à [lui] attribuer des convictions [qu’il n’a] jamais exprimées et qui ne [lui] correspondent pas », et précise avoir « toujours exercé [s]on activité dans le plein respect des lois des pays où [il a] travaillé et des contrats [qu’il a] signés. » …

JD pour SOFOOT.com