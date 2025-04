André Ayew : « Les Havrais sont des gens très travailleurs »

Après avoir aidé le HAC à se maintenir l’an dernier, André Ayew a de nouveau relevé le défi d’aider le club doyen à conserver sa place dans l’élite du foot français. Entre un entraînement au stade Océane et une séance de soins, le Ghanéen de 35 ans a pris le temps de parler de ce nouveau port où il a jeté l’ancre en pleine course au maintien.

Après avoir signé au Havre en novembre 2023 la saison dernière, l’aventure avec le club doyen ne s’est prolongée qu’à partir du mois octobre dernier. Pourquoi si tard ? Après cette première année commune où l’on a atteint notre objectif, à savoir se maintenir en Ligue 1, on a immédiatement pensé à continuer ensemble. Quand je suis arrivé ici en novembre 2023, avec mon expérience, tout ce que j’avais vécu, c’était pour assouvir mon désir de rentrer en France dans un endroit où il y avait des gens compétents, qui connaissent le foot. On ne se connaissait pas personnellement, mais j’avais déjà joué par le passé contre Nico Douchez, contre Mathieu Bodmer. Bref, il y a eu des difficultés au club pour pouvoir signer des joueurs, c’était plus compliqué. J’avais aussi des sollicitations, je devais regarder et analyser ce qui était le mieux pour moi. J’avais déjà signé tard dans la saison au HAC mais cette fois, la différence, c’est qu’un lien s’était créé entre le club, les supporters et moi. Quelque chose de plus personnel, de plus joyeux. Ma priorité a toujours été de resigner ici, je voulais que ça se fasse le plus vite possible.

À 35 ans, tu fais plus attention à ton régime, aux soins, à toutes ces choses-là. Ça n’a jamais été question d’être plus ou moins strict, car j’ai toujours été strict. Sinon, je n’aurais pas fait cette carrière.…

Propos recueillis par Andrea Chazy, au Havre pour SOFOOT.com