Ancien Bleu, joueur du PSG, de Nice et de Monaco, Jean-Paul Rostagni est décédé à 78 ans
Jean-Paul Rostagni nous a quitté. L’ancien latéral, international français entre 1969 et 1973 (25 sélections), s’est éteint ce lundi après-midi à 78 ans « après un long combat contre la maladie » , rapporte Nice-Matin . Originaire de l’arrière-pays niçois, le natif de Drap (Alpes-Maritimes) était formé au Cavigal de Nice, avant de commencer en professionnel à l’AS Monaco entre 1966 et 1970 (124 matchs) . S’en suivent trois piges où il évolue consécutivement aux Girondins de Bordeaux, au PSG, puis au Paris FC pour la première saison de son histoire (1972-1973).
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