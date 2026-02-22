Amir Murillo envoie un missile et régale déjà avec Beşiktaş
La vie est plus belle ailleurs.
Fraîchement arrivé en Turquie, du côté de Beşiktaş, Amir Murillo semble avoir retrouvé le sourire, après s’être montré décisif dès son troisième match sous son nouveau maillot. Buteur, et pas de n’importe quelle manière, puisque le Panaméen a tout simplement envoyé un missile qui a fini en barre rentrante, dans le large succès de son équipe contre Göztepe (4-0). Lâché par l’OM en toute fin de mercato hivernal, le latéral droit a déjà enchaîné son deuxième match en tant que titulaire.…
AL pour SOFOOT.com
