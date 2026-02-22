 Aller au contenu principal
Amir Murillo envoie un missile et régale déjà avec Beşiktaş
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 21:38

Amir Murillo envoie un missile et régale déjà avec Beşiktaş

Amir Murillo envoie un missile et régale déjà avec Beşiktaş

La vie est plus belle ailleurs.

Fraîchement arrivé en Turquie, du côté de Beşiktaş, Amir Murillo semble avoir retrouvé le sourire, après s’être montré décisif dès son troisième match sous son nouveau maillot. Buteur, et pas de n’importe quelle manière, puisque le Panaméen a tout simplement envoyé un missile qui a fini en barre rentrante, dans le large succès de son équipe contre Göztepe (4-0). Lâché par l’OM en toute fin de mercato hivernal, le latéral droit a déjà enchaîné son deuxième match en tant que titulaire.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
