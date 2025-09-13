Amine Harit fait ses adieux à l'OM

Mis au placard par l’OM, Amine Harit (28 ans) est envoyé – en prêt, mais avec option d’achat – à l’Istanbul Başakşehir, en Turquie. Et l’international marocain n’a pas laissé transparaître de rancune dans ce qui ressemble à un message d’adieu au club provençal et surtout à ses aficionados .

« Chers supporters marseillais, aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions , écrit-il . J’ai toujours tout donné pour ce maillot et je garderai précieusement chaque souvenir. Merci pour votre soutien dans les moments difficiles et pour ces soirées uniques vécues ensemble, qui resteront gravées en moi à jamais. L’OM restera à jamais un club à part, et je suis fier d’avoir pu participer à un petit bout de son histoire. » …

JB pour SOFOOT.com