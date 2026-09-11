Amine Harit, et si c'était lui LA recrue de l'OM ?

De retour à l'OM après un prêt convaincant en Turquie la saison dernière, Amine Harit est l'une des rares satisfactions marseillaises de ce début de saison. Une recrue qui ne dit pas son nom prête à sortir la tête des Phocéens de l'eau dès ce vendredi contre Rennes.

« Chers supporters marseillais, aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses faites de hauts, de bas, mais surtout de passion et d’émotions. » Voici les mots d’adieu d’Amine Harit, postés il y a un peu moins d’un an sur ses réseaux sociaux, alors que l’international marocain filait en prêt à l’Istanbul Başakşehir. Le natif de Pontoise s’imaginait quitter définitivement le Vieux Port pour un intérim sur les rives du Bosphore. Finalement, le club stambouliote lié à Recep Tayyip Erdoğan l’a laissé traverser la Méditerranée dans l’autre sens pour revenir à Marseille cet été. Une Odyssée inattendue. Comme quoi il ne faut jamais dire adieu (même à un amour tumultueux).

Une tête de recrue

Cette fois, au cœur d’un contexte aussi inédit que délicat. Englués dans une situation économique calamiteuse, les Phocéens n’ont signé aucune nouvelle tête pendant ce mercato d’été. Stéphane Richard et compagnie ont même enregistré onze départs, dont une majorité de joueurs avec lesquels Amine Harit avait évolué les saisons précédentes. Le cadre imposé par la DNCG et l’UEFA oblige même l’Olympique de Marseille à réduire les masses salariales de ses joueurs. « Il y a eu des discussions avec le club, ce n’est pas quelque chose sur lequel je m’étalerai ici, déclarait à ce sujet Amine Harit avant de se déplacer à Rennes ce vendredi. Je n’ai rien à dire. Il me reste un an de contrat, je suis très content d’être ici, les résultats sont bien plus importants que les contrats. » Traduction de cette langue de bois : l’essentiel c’est les trois points et non les salaires à six chiffres, surtout quand on est à la bourre en championnat dès la J4.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com