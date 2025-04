Amine Gouiri change de braquet

Grand bonhomme de la victoire marseillaise face au Stade brestois dimanche soir (4-1), Amine Gouiri a fait parler sa classe et son talent en inscrivant le deuxième triplé de sa carrière, gratifiant au passage la tifoseria phocéenne d'une délicieuse bicyclette. Et confirmant qu'il est bel et bien en train de devenir un numéro neuf d'envergure.

Un silence de cathédrale avant l’explosion, un bruit sourd mêlant joie, stupéfaction et soulagement. Une éruption comme le Vélodrome sait en produire lorsqu’il est frappé par la magnificence d’un but. Et la deuxième réalisation d’Amine Gouiri face à Brest ce dimanche fait partie de cette classe-là. Une ode au geste juste et à la beauté du football, le pion que chaque amoureux du beautiful game a un jour rêvé d’inscrire : la bicyclette. Grand artisan de la victoire marseillaise, l’international algérien a revêtu sa plus belle tunique pour permettre à l’OM de consolider sa deuxième place au classement, juste avant la fin du premier acte. Il a même enfoncé le clou en seconde période pour s’offrir le triplé et permettre aux Phocéens de surclasser leurs visiteurs (4-1).

« L’un des plus beaux buts de ma carrière »

Débarqué en Provence au mercato hivernal en provenance du Stade Rennais, auteur de débuts tonitruants avec l’OM, Gouiri est parvenu à gommer l’irrégularité qu’il avait l’habitude de traîner dans ses précédents clubs. Avec trois nouvelles réalisations au compteur, il a ainsi scoré sept fois depuis sa signature. Des prestations qui ravissent Roberto De Zerbi : « J’ai toujours dit que Gouiri a énormément de qualités, les qualités d’un numéro dix, mais je voudrais l’aider à devenir vraiment un goleador, un sniper comme peut l’être un numéro neuf , a-t-il commenté . Après, évidemment que j’adore le foot, donc voilà, j’ai apprécié ce geste technique, ce retourné comme ça, et ça m’a fait vibrer. » …

Tous propos recueillis par LB au Vélodrome.

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com