Amine Adli quitte le Bayer Leverkusen pour la Premier League
Cherries picking .
C’est officiel, Amine Adli quitte le Bayer Leverkusen et s’engage avec Bournemouth jusqu’en 2030 . En manque de temps de jeu depuis sa fracture du péroné en début de saison dernière, l’international marocain avait ouvert la porte à un départ dans un entretien accordé à L’Équipe en juillet.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
