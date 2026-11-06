Aminata Diallo renvoyée devant le tribunal correctionnel

RDV à la barre. Le feuilleton judiciaire de l’affaire Kheira Hamraoui se poursuit. Accusée d’avoir organisé l’agression à coups de barres de fer contre son ancienne partenaire du PSG en 2021, Aminata Diallo a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Versailles ce vendredi. Diallo y sera jugé pour complicité de violences et association de malfaiteurs.

Six autres personnes présumées impliquées dans cette affaire sont aussi renvoyées en correctionnelle. D’après Le Parisien , César Macavala est l’un de ses six autres prévenus. Le conseiller sportif de plusieurs joueuses parisiennes comparaîtra pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif. …

MBC pour SOFOOT.com