Aminata Diallo renvoyée devant le tribunal correctionnel
RDV à la barre. Le feuilleton judiciaire de l’affaire Kheira Hamraoui se poursuit. Accusée d’avoir organisé l’agression à coups de barres de fer contre son ancienne partenaire du PSG en 2021, Aminata Diallo a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Versailles ce vendredi. Diallo y sera jugé pour complicité de violences et association de malfaiteurs.
Six autres personnes présumées impliquées dans cette affaire sont aussi renvoyées en correctionnelle. D’après Le Parisien , César Macavala est l’un de ses six autres prévenus. Le conseiller sportif de plusieurs joueuses parisiennes comparaîtra pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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