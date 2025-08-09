Amicaux : Aubameyang relance la machine et Lyon s'offre une équipe espagnole
Derniers préparatifs avant d’entrer en scène.
Ce samedi, de nombreuses écuries de Ligue 1 bouclaient leur préparation avec un dernier amical. À Bourgoin-Jallieu, l’OL s’est offert Getafe (2-1) grâce à deux penaltys : le premier transformé par Georges Mikautadze (25 e ), le second réussi par Ainsley Maitland-Niles après l’expulsion de Djené Dakonam (64 e ). D’ailleurs, l’égalisation espagnole avait elle aussi eu lieu sur peno (40 e ).…
JB pour SOFOOT.com
