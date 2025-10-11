Amel Majri refuse d'être remplaçante... et prend une décision radicale
Titulaire ou rien.
Âgée de 32 ans, Amel Majri a annoncé sa retraite internationale auprès de l’AFP. Les raisons ? « D’abord le fait que je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu à l’Euro et que le sélectionneur m’appelait surtout pour mon expérience. Il y a le fait aussi que je joue en Arabie saoudite et comme il y a moins d’intensité, j’allais être moins appelée. Je ne me vois pas dans ce rôle de remplaçante qui est appelée pour son expérience car je suis une compétitrice. » …
FC pour SOFOOT.com
