Amel Majri refuse d'être remplaçante... et prend une décision radicale

Titulaire ou rien.

Âgée de 32 ans, Amel Majri a annoncé sa retraite internationale auprès de l’AFP. Les raisons ? « D’abord le fait que je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu à l’Euro et que le sélectionneur m’appelait surtout pour mon expérience. Il y a le fait aussi que je joue en Arabie saoudite et comme il y a moins d’intensité, j’allais être moins appelée. Je ne me vois pas dans ce rôle de remplaçante qui est appelée pour son expérience car je suis une compétitrice. » …

FC pour SOFOOT.com