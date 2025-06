Amara Diané : « Entre un maintien et la Ligue des champions, la joie doit être similaire »

Sauveur du PSG en 2008, Amara Diané tient encore une place à part dans l’histoire du club, dix-sept ans après. Invité pour les célébrations au Parc des Princes, l’ancien attaquant rouge et bleu a vibré comme rarement devant l’épopée de Luis Enrique et sa bande en Ligue des champions.

Comment vous avez vécu ce week-end incroyable pour le PSG ?

Tout le monde sait que cela fait 40 ans qu’on court après cette coupe-là. Maintenant on l’a. Que dire… Il faut profiter de cette joie. On peut souhaiter ce bonheur à tout le monde. J’étais sûr à 100% qu’on allait gagner, je l’avais annoncé à tout le monde. Ça s’est senti depuis très longtemps au vu de la saison et par la manière dont on s’est qualifiés. On a joué comme des grands.…

Propos recueillis par Tom Binet pour SOFOOT.com