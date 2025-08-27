Amandine Miquel virée de Leicester
Miquel mauvaise nouvelle !
A onze jours de la reprise de la Women’s Super League, Leicester va devoir se chercher un ou une nouvelle coach , le cinquième depuis décembre 2021. Ce mercredi soir, The Guardian annonce en effet qu’ Amandine Miquel (41 ans) a été démise de ses fonctions sur le banc des Foxes. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
