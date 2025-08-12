 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

Álvaro Morata charge Galatasaray dans son message d’adieu au club
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 12:43

Álvaro Morata charge Galatasaray dans son message d’adieu au club

Álvaro Morata charge Galatasaray dans son message d’adieu au club

Álvaro fait la morale.

C’était le grand départ pour Álvaro Morata, qui a dû dire au revoir dimanche dernier à ses coéquipiers de Galatasaray. Prêté par l’AC Milan au club turc en février dernier, l’Espagnol a fait ses valises après 16 matchs, 6 buts et 3 passes décisives. Un Erasmus pas dégueu, en somme, mais qui laissera un goût amer au joueur. Dans son message d’adieu publié ce mardi sur Instagram, le buteur en profite pour tout simplement dézinguer la direction du club stambouliote.

