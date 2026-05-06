Álvaro Carreras en pleine tempête

Encore des turbulences à Madrid. Ce mardi, le média espagnol Onda Cero indiquait qu’ Antonio Rüdiger aurait giflé Álvaro Carreras lors d’un entraînement. En cause : une attitude qui laissait à désirer .

Sentant la tempête arriver une nouvelle fois au-dessus de la Casa Blanca , le latéral gauche espagnol s’est pressé de sortir le parapluie (ou le pare-balle) via une story Instagram.…

EM pour SOFOOT.com