Álvaro Arbeloa fait encore pire que Xabi Alonso

Ça pique. Avec six défaites depuis qu’il est assis sur le banc du Real Madrid, Álvaro Arbeloa a un pire bilan que Xabi Alonso, entraîneur auquel il a succédé début janvier. Avec la défaite madrilène à domicile contre le Bayern Munich, l’ancien latéral en est à six défaites et égalise le nombre de revers subi sous Alonso, qui a pourtant plus de matchs que lui sur le banc (34 contre 19) .

Alvaro Arbeloa (6) compte autant de défaites en 19 matchs officiels sur le banc avec le Real Madrid que Xabi Alonso en 34 rencontres. #RMABAY…

TJ pour SOFOOT.com