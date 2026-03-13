Haïti ou les Bleus : le dilemme d’Odsonne Édouard

Très prometteur au centre de formation du PSG, puis exilé en Écosse après sa très grosse bêtise à Toulouse, Odsonne Édouard (28 ans) est en train de complètement relancer sa carrière avec le RC Lens. De là à vraiment voir arriver une convocation en équipe de France, son choix prioritaire, alors que Haïti, qualifié pour la Coupe du monde, aimerait l’attirer ?

À croire qu’il fallait écouter Florian Thauvin. Nous sommes en octobre dernier et, devant les médias, en conférence de presse, le champion du monde 2018 lâche, au sujet d’Odsonne Édouard, son partenaire dans les Hauts-de-France : « Croyez-moi, vous n’avez encore rien vu d’Odsonne. C’est un attaquant extraordinaire. Je suis très fier et heureux qu’il soit avec nous. Attachez vos ceintures. » Odsonne Édouard est alors à zéro but en Ligue 1 après ses trois premières sorties avec le maillot lensois, lui qui a signé chez les Sang & Or dans les dernières heures du mercato d’été (transfert d’un peu moins de quatre millions d’euros). Le week-end suivant le point presse de Thauvin, Édouard ouvre la marque à l’Abbé-Deschamps, face à l’AJ Auxerre, et participe activement au succès des siens (2-1).

Quatre mois plus tard, le joueur formé au Paris Saint-Germain a disputé 21 matchs de Ligue 1. Bilan : 9 buts, 3 passes décisives. Sans oublier une réalisation en Coupe de France, à Sochaux. Il est assez loin de Mason Greenwood et de ses 15 pions en tête du classement des buteurs, mais l’essentiel est ailleurs : oui, Odsonne Édouard réalise sa meilleure saison à ce niveau, si on excepte ses performances remarquables en D1 écossaise avec le Celtic (87 buts, 37 passes décisives en 179 matchs). « C’est cool, ça montre que, dans une carrière, il peut y avoir des hauts et des bas, et qu’il ne faut jamais lâcher, ni baisser les bras , applaudit Christopher Jullien, ancien coéquipier d’Édouard à Toulouse et au Celtic. Souvent, les gens disent que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Mais, là, elle l’est vraiment. Il est dans un effectif qui roule à 2000%, je suis content de fou pour lui. » …

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com