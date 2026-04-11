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Álvaro Arbeloa croit en la remontada
information fournie par So Foot 11/04/2026 à 10:39

Álvaro Arbeloa croit en la remontada

Álvaro Arbeloa croit en la remontada

Álvaro Arbeloa contre Franck Ribéry, oui le football c’était mieux avant. Pendant que le Français s’instruit pour devenir entraîneur, son adversaire de la demi-finale de Ligue des champions 2012 a déjà ses fesses posées sur le banc prestigieux du Real Madrid. Et vu ses résultats, quelques cours de tactiques supplémentaires lui feraient le plus grand bien. Battu par le Bayern Munich en quart de finale aller de la C1 mardi dernier, les Madrilènes ont en effet concédé un match nul tristounet vendredi soir contre le Gérone de Thomas Lemar.

« Mes joueurs sentent qu’ils peuvent faire la remontada »

Malgré ces résultats pourris, Álvaro Arbeloa garde une confiance maximale avant le match retour mercredi à Munich : « Nous savons que mercredi est notre match, c’est clair pour nous. Toute l’énergie que nous avons doit être mise dans ce match. On y va confiant et mes joueurs sentent qu’ils peuvent faire la remontada. Nous devons aller en Allemagne pour gagner avec conviction et tout donner là-bas », indique-t-il dans des propos rapportés par le site du club.…

MBC pour SOFOOT.com

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