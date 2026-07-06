Alphonse Areola invité à mixer dans un festival anglais

« Vas-y DJ, fais péter le son. » Loin de la Coupe du monde où il n’a pas été sélectionné avec l’équipe de France, Alphonse Areola s’est affiché dans un tout autre décor que celui d’un stade de foot.

Après avoir enflammé un bar londonien en février dernier, le gardien de West Ham a réédité la performance derrière les platines. Cette fois-ci, c’est au Celestry, un festival anglais qui se tient à l’hippodrome de Windsor, qu’il a été invité à mixer. …

EM pour SOFOOT.com