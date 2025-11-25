Alonso au Real Madrid : Xabi ne tient plus qu'à un fil

Après trois matchs sans victoire (seulement), Xabi Alonso est déjà menacé au Real Madrid. Comme un rappel que le court-termisme, même dans l'autoproclammé meilleur club du monde, continue de régner.

Cet automne, le Grand-Duc du Luxembourg a attendu ses 44 ans pour devenir monarque de son pays. Au même âge, Zlatan s’est offert une nouvelle Ferrari, quand l’Aston Martin de Fernando Alonso est 13 e du classement des pilotes de Formule 1. Xabi Alonso, lui, aimerait bien fêter ses 44 berges tranquille au Pirée. Le Real Madrid y affronte l’Olympiakos ce mercredi (21 heures), et l’avenir de l’entraîneur semble chaud comme un verre de raki. Et ce après trois matchs sans victoire. Oui, oui, seulement.

Instant tanné

Les sept succès inauguraux de Xabi Alonso sont lointains. Le Clásico, remporté fin octobre, aussi. Le Real détenait alors quatre points d’avance sur son adversaire en tête de la Liga, et on pensait la machine lancée. Depuis, il a enchaîné une défaite à Liverpool, et deux matchs nuls, contre le Rayo Vallecano et Elche, paraissant tour à tour résigné, flemmard et sans envie. Tant pis s’il galère depuis quatre ans à Vallecas (3 nuls et une défaite) ou qu’Elche joue bien : les médias espagnols gueulent. Ils disent qu’ils ont rarement vu un entraîneur espagnol avec si peu de soutiens en interne, et que Xabi Alonso n’a pas su convaincre les cadres de son effectif. Selon The Athletic , Vinícius, sur le banc à Elche et en fin de contrat en juin 2027, aurait décidé de ne pas prolonger son contrat dans la capitale espagnole à cause de lui. Jude Bellingham et Federico Valverde seraient aussi circonspects de son management. Le paradoxe revient : le meilleur club du monde ne donne pas l’impression d’être une grande équipe.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com