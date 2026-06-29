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Allemagne-Six morts dans une fusillade à Stade, près de Hambourg
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 17:34

(Actualisé avec nouveau bilan)

Le bilan de la fusillade survenue lundi dans un centre d'aide pour la jeunesse à Stade, dans le nord de l'Allemagne, s'élève désormais à six morts après le décès d'un adulte à l'hôpital des suites de ses blessures, a déclaré la police.

La police a annoncé l'arrestation de deux personnes, dont le tireur présumé. Elle ajoute que le mobile de l'homicide n'a pas été établi à ce stade. Le site du Spiegel évoque un acte lié à des motifs personnels, non politiques ou terroristes.

Selon les médias allemands, le centre où la tuerie s'est produite accueille également des mères et leurs enfants dans cette ville de quelque 50.000 habitants à l'ouest d'Hambourg.

(Gabriele Sajonz et Friederike Heine, avec la contribution de Tom Sims ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin et Sophie Louet)

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