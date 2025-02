Allemagne: rebond plus fort qu'attendu des commandes industrielles en décembre

Les commandes industrielles en Allemagne ont augmenté plus que prévu en décembre mais demeurent très volatiles, concluant une année morose pour l'industrie du pays, d'après des chiffres officiels publiés mercredi.

Selon des estimations préliminaires de l'institut Destatis, les commandes à l'industrie manufacturière ont progressé de 6,9 % en décembre après une chute de 5,2% en novembre.

Plus prudents, les analystes de Factset tablaient sur une augmentation de 1,6% en décembre.

Sur l'année, le volume de commandes a reculé de 3%, pour un chiffre d'affaires en repli de 4%, symbole de la crise industrielle en cours dans la première économie européenne.

En excluant les grosses commandes, d'avantage volatiles, l'indicateur n'a progressé que de 2,2 % sur un mois en décembre.

Jens-Oliver Niklash, de LBBW décèle "une légère tendance à la hausse "hors grosses commandes" depuis août", mais reste "sceptique quant à la conjoncture".

"Le véritable test pour l'industrie allemande arrive maintenant avec le début du conflit commercial attendu avec les États-Unis", ajoute-t-il.

Car les menaces de Donald Trump de taxer d'avantage les importations européennes donne des sueurs froides à l’industrie allemande, dépendante de ses exportations outre-atlantique et déjà essorée par des coûts de l’énergie éklevés et une perte de compétitivité globale.

La fédération de l’industrie du pays (BDI) prévoit une troisième année de récession consécutive pour l’Allemagne, avec un recul de 0,1% du PIB, dans un scénario sans droits de douane.

"Dans l'industrie, il n'y a pas encore de signe de retournement conjoncturel", constate le ministère de l'économie et du climat dans un communiqué séparé.

En décembre, la hausse des commandes se voit avant tout dans le secteur de la construction de véhicules divers (avions, navires, trains, véhicules militaires), en hausse de 55,5% sur un mois après avoir chuté de 57,7% en novembre.

Les produits pharmaceutiques (+9,6%) et la construction de machines (+8,6%) ont aussi bien performé, contrairement à la construction automobile et les pièces détachées (-3,2%) et aux équipements électriques (-4,1%)

En comparaison trimestrielle, plus représentative, le niveau des commandes a stagné entre septembre et décembre