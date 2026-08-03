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Allemagne/PMI: La croissance du secteur manufacturier retrouve son plus haut niveau depuis quatre ans
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 10:44
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Le quartier financier de Francfort

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Le secteur manufacturier allemand ‌a connu un excellent début de troisième trimestre, l'activité économique ayant progressé ​en juillet à son rythme le plus soutenu depuis mai 2022, portée par une croissance plus rapide de la production et un rebond des ventes ​à l'exportation, selon une enquête publiée lundi.

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour l'industrie ​manufacturière allemande a progressé à 52,2 ⁠en juillet, contre 50,3 le mois précédent, ce qui correspond à ‌l'estimation préliminaire publiée plus tôt ce mois-ci et atteint le même niveau élevé qu'en mars.

Un indice supérieur à 50 indique ​une croissance, tandis qu’un ‌indice inférieur à ce chiffre signale une contraction.

"Le secteur ⁠manufacturier allemand a connu un début de troisième trimestre impressionnant, une amélioration notable des ventes à l’exportation ayant contribué à la plus forte croissance de ⁠la production depuis ‌près de quatre ans et demi", a déclaré Phil Smith, ⁠directeur adjoint chargé des questions économiques chez S&P Global Market Intelligence.

La production ‌a progressé à son rythme le plus rapide depuis février ⁠2022, les entreprises invoquant une demande plus forte, un ⁠meilleur taux d’utilisation des ‌capacités et des efforts pour résorber les retards accumulés. Le carnet de ​commandes a reculé pour le troisième ‌mois consécutif, bien que le rythme de cette baisse se soit ralenti.

Les nouvelles commandes ont augmenté ​pour le deuxième mois consécutif, au rythme le plus rapide depuis mars, portées par les ventes à l’exportation qui ont enregistré leur ⁠plus forte progression depuis février 2022.

Phil Smith a toutefois déclaré qu’il était difficile d’imaginer que ces résultats puissent se maintenir sans une résolution du conflit au Moyen-Orient, en raison de la volatilité des prix du pétrole et de l’incertitude qui en découlent.

(Rédigé par Miranda Murray ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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