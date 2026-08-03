Allemagne/PMI: La croissance du secteur manufacturier retrouve son plus haut niveau depuis quatre ans

Le quartier financier de Francfort
Le secteur manufacturier allemand a connu un excellent début de troisième trimestre, l'activité économique ayant progressé en juillet à son rythme le plus soutenu depuis mai 2022, portée par une croissance plus rapide de la production et un rebond des ventes à l'exportation, selon une enquête publiée lundi.
L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global pour l'industrie manufacturière allemande a progressé à 52,2 en juillet, contre 50,3 le mois précédent, ce qui correspond à l'estimation préliminaire publiée plus tôt ce mois-ci et atteint le même niveau élevé qu'en mars.
Un indice supérieur à 50 indique une croissance, tandis qu’un indice inférieur à ce chiffre signale une contraction.
"Le secteur manufacturier allemand a connu un début de troisième trimestre impressionnant, une amélioration notable des ventes à l’exportation ayant contribué à la plus forte croissance de la production depuis près de quatre ans et demi", a déclaré Phil Smith, directeur adjoint chargé des questions économiques chez S&P Global Market Intelligence.
La production a progressé à son rythme le plus rapide depuis février 2022, les entreprises invoquant une demande plus forte, un meilleur taux d’utilisation des capacités et des efforts pour résorber les retards accumulés. Le carnet de commandes a reculé pour le troisième mois consécutif, bien que le rythme de cette baisse se soit ralenti.
Les nouvelles commandes ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, au rythme le plus rapide depuis mars, portées par les ventes à l’exportation qui ont enregistré leur plus forte progression depuis février 2022.
Phil Smith a toutefois déclaré qu’il était difficile d’imaginer que ces résultats puissent se maintenir sans une résolution du conflit au Moyen-Orient, en raison de la volatilité des prix du pétrole et de l’incertitude qui en découlent.
(Rédigé par Miranda Murray ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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