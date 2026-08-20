Allemagne: Les prix à la production progressent plus que prévu en juillet

Une chaîne de montage à l'usine Opel de Rüsselsheim

‌Les prix ​à la production en Allemagne, un ​indicateur clé de ​l'inflation, ont ⁠augmenté plus ‌que prévu en juillet, montrent ​les ‌données publiées jeudi ⁠par l'Office fédéral de la ⁠statistique.

En ‌rythme annuel, ils ⁠ressortent ‌en hausse ⁠de 3%, alors ⁠que les ‌analystes interrogés par ​Reuters ‌tablaient sur une augmentation ​de 2,7%.

(Reportage Kira ⁠Britten et Cian Muenster; version française Diana Mandia, édité par Jean-Stéphane ​Brosse)