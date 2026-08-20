Allemagne: Les prix à la production progressent plus que prévu en juillet

Une chaîne de montage à l'usine Opel de Rüsselsheim
Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont augmenté plus que prévu en juillet, montrent les données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.
En rythme annuel, ils ressortent en hausse de 3%, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 2,7%.
(Reportage Kira Britten et Cian Muenster; version française Diana Mandia, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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