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Allemagne-Le résultat du scrutin dans le Mecklenbourg-Poméranie Occidentale est une catastrophe, dit Merz
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 18:36
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Le résultat des élections régionales de dimanche dans le Land allemand de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est une "catastrophe" pour la CDU, a déclaré dimanche le chancelier allemand Friedrich Merz.

Le chef du gouvernement fédéral s'est engagé a accélérer les réformes pour faire progresser l'Allemagne, alors que selon des résultats partiels, cités par la chaîne ZDF, le parti conservateur, dont il est issu, a recueilli seulement 5,1% des voix lors de ce scrutin.

(Reportage Emanuele Berro et Thomas Seythal; version française Claude Chendjou)

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