Allemagne-Le résultat du scrutin dans le Mecklenbourg-Poméranie Occidentale est une catastrophe, dit Merz

Le résultat des élections régionales de dimanche dans le Land allemand de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est une "catastrophe" pour la CDU, a déclaré dimanche le chancelier allemand Friedrich Merz.

Le chef du gouvernement fédéral s'est engagé a accélérer les réformes pour faire progresser l'Allemagne, alors que selon des résultats partiels, cités par la chaîne ZDF, le parti conservateur, dont il est issu, a recueilli seulement 5,1% des voix lors de ce scrutin.

(Reportage Emanuele Berro et Thomas Seythal; version française Claude Chendjou)