Allemagne: La production industrielle en baisse de 4,3% en août

Une chaîne de production de Mercedes-Benz dans une usine à Rastatt

La production industrielle allemande a baissé de 4,3% en août par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 1% de la production industrielle allemande, après une progression de 1,3% en juillet.

