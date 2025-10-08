Effondrement d'un immeuble à Madrid: le bilan porté à quatre morts

Des policiers et secouristes près du site d'un bâtiment effondré à Madrid, le 7 octobre 2025 en Espagne ( AFP / Thomas COEX )

Les pompiers madrilènes ont retrouvé mercredi matin les corps des deux personnes portées disparues après l'effondrement la veille d'un immeuble en construction dans le centre de Madrid, portant le bilan de deux à quatre morts.

Deux corps ont été retrouvés mardi soir sur le site près de la Plaza Mayor, un quartier touristique très fréquenté, quelques heures après l'effondrement partiel du bâtiment qui s'est produit peu avant 13H30 (11H30 GMT).

Les pompiers ont retrouvé les deux autres corps tôt mercredi matin, a déclaré le maire Jose Luis Martinez-Almeida sur le réseau social X.

"Nous adressons toute notre affection et notre soutien à leurs familles, leurs amis et leurs collègues en cette période très difficile", a-t-il ajouté.

Des policiers et secouristes près du site d'un bâtiment effondré à Madrid, le 7 octobre 2025 en Espagne

Les services d'urgence ont indiqué que parmi les victimes figuraient trois hommes travaillant sur le chantier et une femme supervisant le projet.

Selon des médias espagnols, les ouvriers étaient originaires du Mali, de Guinée et d'Équateur. Trois autres personnes ont été légèrement blessées.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'effondrement de cet ancien immeuble de bureaux, en cours de transformation en hôtel. Les registres de la mairie indiquent qu'un permis avait été accordé au projet en février.