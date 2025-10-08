Typhon Matmo: des inondations record dans le nord du Vietnam font huit morts

Vue aérienne de sauveteurs se déplaçant en bateau dans une rue inondée après les fortes pluies causées par le typhon Matmo dans la ville de Thai Nguyen, au Vietnam, le 8 octobre 2025 ( AFP / STR )

Des inondations d'un niveau record submergent mercredi les rues de plusieurs provinces au Vietnam et ont fait au moins huit morts cette semaine, selon le gouvernement.

Ces crues sont causées par les fortes pluies du typhon Matmo, qui, bien qu'affaibli lundi, a durement frappé le nord du Vietnam, une semaine après des inondations provoquées par le typhon Bualoi qui ont fait plus de 50 morts dans le pays.

Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées bloquées chez elles, parfois sans électricité ni provisions, ou ont dû fuir la montée des eaux qui ont atteint le toit des voitures et des maisons dans certaines zones de la ville de Thai Nguyen, à environ 80 km au nord de la capitale Hanoï.

Vue aérienne des inondations à Thai Nguyen après de fortes pluies causées par le typhon Matmo, le 8 octobre 2025 au Vietnam ( AFP / STR )

Le ministère de l'Environnement a déclaré mercredi que huit personnes avaient été tuées par de violentes crues et des glissements de terrain dans le nord montagneux du Vietnam depuis lundi, et que cinq autres étaient portées disparues.

Le bureau météorologique du pays a indiqué que le niveau de la rivière Cau, qui traverse la ville de Thai Nguyen, était supérieur de plus d'un mètre au précédent record de 28,81 mètres, qui avait été atteint en septembre 2024, quand le typhon Yagi a dévasté le pays.

"Je n'ai jamais vu d'inondation aussi terrible depuis ma naissance, il y a 60 ans", a déclaré Nguyen Van Nguyen à l'AFP depuis sa maison de trois étages dont le bas est "complètement submergé", dans la province de Thai Nguyen.

Des habitants dans une rue inondée à Hanoï après de fortes pluies causées par le typhon Matmo, le 7 octobre 2025 au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

"Notre rez-de-chaussée a été complètement inondé. Mes parents et mes cinq enfants sont bloqués, sans assez de nourriture ni d'eau. Nous n'avons plus de nouvelles depuis mardi soir. Ils ont besoin d'une aide urgente, a publié Thoan Vu sur les réseaux sociaux, parmi des centaines d'appels à l'aide similaires.

L'armée a déclaré avoir utilisé deux hélicoptères pour larguer quatre tonnes d'eau potable, des nouilles instantanées, des gâteaux secs, du lait et des gilets de sauvetage aux habitants des zones inondées de la province de Lang Son, à la frontière avec la Chine.

Le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde, selon des scientifiques.