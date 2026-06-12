Allemagne: L'inflation IPCH confirmée à 2,7% sur un an en mai

La ligne d'horizon avec le quartier des banques est vue au coucher du soleil à Francfort

‌L'inflation allemande ​a légèrement ralenti à +2,7% sur ​un an en ​mai, a ⁠annoncé vendredi ‌l'Office fédéral des statistiques, confirmant ​ainsi ‌les données ⁠préliminaires.

L'inflation des prix à la ⁠consommation, ‌calculée selon les ⁠normes ‌européennes (IPCH) pour ⁠permettre la comparaison ⁠avec ‌les autres pays ​de ‌l'Union européenne, était ressortie ​à 2,9% ⁠en glissement annuel en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)