Allemagne: L'inflation IPCH confirmée à 2,7% sur un an en mai

La ligne d'horizon avec le quartier des banques est vue au coucher du soleil à Francfort
L'inflation allemande a légèrement ralenti à +2,7% sur un an en mai, a annoncé vendredi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.
L'inflation des prix à la consommation, calculée selon les normes européennes (IPCH) pour permettre la comparaison avec les autres pays de l'Union européenne, était ressortie à 2,9% en glissement annuel en avril.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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