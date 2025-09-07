Allemagne : l’heure de la stabilité

Défaite en Slovaquie, l’Allemagne doit absolument rectifier le tir ce tir contre l’Irlande du Nord. L’occasion, également, pour Julian Nagelsmann de créer une logique de groupe au sein d’une sélection qui n’en a plus depuis un bout de temps.

« Nous avons eu plusieurs discussions, individuelles avec les joueurs, mais aussi avec toute l’équipe. Chacun a partagé ses idées et nous avons également clarifié certains points. » En conférence de presse à Cologne ce samedi, Julian Naglesmann se voulait assez froid. Il faut dire que le sélectionneur de l’Allemagne a de quoi être remonté, lui qui a vu son équipe se faire chahuter en Slovaquie (2-0) et perdre ses premiers points dans la course à la Coupe du monde 2026. La troisième défaite de suite pour les Allemands (après le Portugal et la France en juin, en Ligue des Nations). Cette réunion interne semblait donc nécessaire, à quelques heures de recevoir l’Irlande du Nord ce dimanche (20h45) afin de lancer la campagne et surtout, de trouver une cohésion de groupe dont les Blanc et Noir ont perdu la notion depuis quelques mois.

AB pour SOFOOT.com