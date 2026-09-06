Allemagne-L'AfD vise une victoire historique en Saxe-Anhalt

(Actualisé avec participation, précisions)

par Miranda Murray

Les électeurs de Saxe-Anhalt sont appelés aux urnes ce dimanche pour un scrutin à l'issue duquel "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) espère devenir le premier parti d'extrême droite à accéder au pouvoir au niveau régional dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mené par son populaire chef de file dans ce Land de l'est de l'Allemagne, Ulrich Siegmund, âgé de 35 ans, l'AfD est crédité de plus de 40% des intentions de vote, avec une avance de 10 à 15 points sur l'Union chrétienne démocrate (CDU), au pouvoir aux côtés du Parti social-démocrate (SPD) et du Parti libéral-démocrate (FDP).

Il peut espérer obtenir une majorité absolue de sièges au Parlement régional si plusieurs formations ne parviennent pas à dépasser le seuil de 5% des voix nécessaire à une représentation. Ulrich Siegmund a clamé son ambition d'obtenir au moins 45% des suffrages.

Environ 1,7 million d'électeurs doivent déposer leur bulletin dans l'urne avant 18h00 (16h00 GMT). De premières estimations sont attendues rapidement après la fermeture des bureaux de vote.

La participation à midi, à 34,72%, était nettement supérieure à ce qu'elle était lors des précédentes élections régionales en 2021, à 22,4%, a annoncé la commission électorale.

La portée de cette élection dépasse le cadre régional en raison du soutien croissant dont jouit l'AfDau niveau national depuis sa création en 2013, sur fond d'impopularité du gouvernement dirigé par le conservateur Friedrich Merz.

Obtenir une majorité absolue est un obstacle difficile à surmonter dans le système électoral allemand, conçu en partie pour favoriser les gouvernements de coalition et empêcher qu'un seul parti ne gouverne seul.

L'AFD "NE PEUT PLUS ÊTRE ARRÊTÉ", DIT SIEGMUND

Si l'AfD ne parvient pas à obtenir la majorité absolue et continue de se heurter à un "cordon sanitaire" des autres partis refusant toute alliance avec l'extrême droite, un gouvernement dirigé par la CDU, sous la houlette du ministre-président sortant Sven Schulze, est le scénario le plus probable, même si la composition exacte d'une éventuelle coalition dépendra des partis qui y participeront.

Le scrutin de dimanche pourrait être suivi de plusieurs semaines de négociations alors que le SPD est crédité de moins de 10% des intentions de vote tandis que le FDP pourrait ne pas avoir d'élus faute d'atteindre les 5%.

Pour l'AfD, le scrutin de dimanche est une étape décisive vers son ambition nationale, remporter les prochaines élections fédérales allemandes en 2029.

"Quelle que soit l'issue du scrutin de demain, nous sommes déjà entrés dans l'histoire", a dit Ulrich Siegmund samedi soir lors d'un ultime événement de campagne.

"Car ce que nous avons commencé ici en Saxe-Anhalt, ce qui est en train de se propager à travers l'Allemagne, ne peut plus être arrêté", a-t-il affirmé.

(version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)