 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Forte hausse de l'inflation dans quatre Länder clés en mars
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 12:02

L'inflation a ‌augmenté de manière significative dans quatre Länder clés allemands en ​mars, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Ces données laissent présager ​une hausse du taux d'inflation national dans les chiffres qui seront publiés ​plus tard lundi.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le ⁠Land le plus peuplé d'Allemagne, le taux d'inflation a ‌bondi à 2,7% sur un an en mars, contre 1,8% en février.

Cette tendance à la ​hausse s'est également ‌manifestée dans les Länder de Bavière, du Bade-Wurtemberg ⁠et de Basse-Saxe, où le taux d'inflation a atteint 2,8%, 2,5% et 2,6% respectivement.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent ⁠à ce ‌que la hausse des prix à la consommation, ⁠calculée selon les normes européennes (IPCH), atteigne 2,8% en mars, ‌contre 2,0% en février.

Les données de la ⁠première économie européenne précèdent la publication, mardi, des ⁠chiffres de l'inflation ‌de la zone euro, qui pourrait s'élever à 2,7%, ​selon les estimations des économistes ‌interrogés par Reuters.

En France, les chiffres préliminaires de l'inflation du mois de ​mars seront également publiés mardi.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné une forte hausse des prix de ⁠l'énergie, et les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) débattent actuellement de la nécessité et des conditions dans lesquelles il faudrait relever les taux d'intérêt pour éviter une nouvelle flambée inflationniste.

(Reportage Miranda Murray, version française Diana Mandia, édité ​par Augustin Turpin)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank