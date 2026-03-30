L'inflation a ‌augmenté de manière significative dans quatre Länder clés allemands en ​mars, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Ces données laissent présager ​une hausse du taux d'inflation national dans les chiffres qui seront publiés ​plus tard lundi.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le ⁠Land le plus peuplé d'Allemagne, le taux d'inflation a ‌bondi à 2,7% sur un an en mars, contre 1,8% en février.

Cette tendance à la ​hausse s'est également ‌manifestée dans les Länder de Bavière, du Bade-Wurtemberg ⁠et de Basse-Saxe, où le taux d'inflation a atteint 2,8%, 2,5% et 2,6% respectivement.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent ⁠à ce ‌que la hausse des prix à la consommation, ⁠calculée selon les normes européennes (IPCH), atteigne 2,8% en mars, ‌contre 2,0% en février.

Les données de la ⁠première économie européenne précèdent la publication, mardi, des ⁠chiffres de l'inflation ‌de la zone euro, qui pourrait s'élever à 2,7%, ​selon les estimations des économistes ‌interrogés par Reuters.

En France, les chiffres préliminaires de l'inflation du mois de ​mars seront également publiés mardi.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné une forte hausse des prix de ⁠l'énergie, et les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) débattent actuellement de la nécessité et des conditions dans lesquelles il faudrait relever les taux d'intérêt pour éviter une nouvelle flambée inflationniste.

(Reportage Miranda Murray, version française Diana Mandia, édité ​par Augustin Turpin)