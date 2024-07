Allemagne: 14 blessés légers après une explosion dans une usine de BASF

( AFP / DANIEL ROLAND )

Une explosion suivie d'un incendie dans l'usine principale de BASF à Ludwigshafen (ouest de l'Allemagne) ont fait 14 blessés légers, a indiqué lundi le géant allemand de la chimie.

Les causes de l'explosion font encore l'objet d'une enquête.

L'incendie, déclenché vers midi heure locale (10H00 GMT), a provoqué un nuage visible de fumée, d'après un communiqué de BASF.

Les pompiers de l'usine ont pu éteindre l'incendie une heure plus tard, mais "les niveaux d'hydrocarbures" dans les locaux de l'usines et à ses abords sont "légèrement plus élevés", a affirmé le groupe.

Dans le reste de la ville, il n'y a eu "aucun danger pour la population au-delà des nuisances olfactives et de l'obstruction de la vision", a déclaré la mairie de Ludwigshafen dans un communiqué.

"Il a été recommandé aux citoyens de garder les fenêtres et les portes fermées et d'éteindre la climatisation par mesure de précaution, ajoute son communiqué.

En 2016, le site avait subi une explosion et un incendie qui avaient fait cinq morts.

Environ 39.000 salariés travaillent sur le site.

Vers 13H GMT, le cours de BASF a chuté de 2% au Dax, l'indice principal de la bourse de Francfort.