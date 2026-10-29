Ali Zarrak répond sèchement aux accusations de Jean-Pierre Papin

Les coulisses de l’OM, ce chaos perpétuel. Il y a deux semaines, Jean-Pierre Papin se confiait largement sur sa récente expérience avec le groupe Pro 2 de l’Olympique de Marseille, pendant laquelle il avait déclaré avoir reçu plusieurs intimidations, voire du harcèlement de la part d’Ali Zarrak, alors bras droit de Medhi Benatia dans l’organigramme. Ce mercredi, dans les colonnes de L’Équipe, c’est au tour de l’actuel scout Île-de-France de l’OM de sortir la sulfateuse .

« Il dit qu’il a subi du harcèlement moral, qu’une enquête ne serait pas allée au bout. C’est totalement faux. Les conclusions ont été rendues et disent simplement qu’il n’y avait aucun harcèlement de ma part. Jean-Pierre a pris certaines libertés qu’il n’aurait pas dû prendre, a déclaré Zarrak, avant de délaisser les belles formules. On ne se comporte pas à l’OM comme au centre aéré ou dans un club de loisirs du dimanche » …

TJ pour SOFOOT.com