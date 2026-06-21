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Ali Abdi critique la fédération tunisienne
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 13:10

Ali Abdi critique la fédération tunisienne

Ali Abdi critique la fédération tunisienne

Un boulet de canon reçu en plein dans le mile par la fédération tunisienne. Malgré l’arrivée d’Hervé Renard, la Tunisie est éliminée de la Coupe du monde après une défaite cuisante contre le Japon dans la nuit de samedi à dimanche. Latéral des Aigles de Carthage envoyé en zone mixte, Ali Abdi n’a pu cacher ni son émotion ni ses mots.

Casser tout, non, corriger les défauts, oui

Très ému au moment de passer au micro de beIN Sports, Abdi s’est tout d’abord excusé auprès du peuple tunisien avant d’y aller franco sur la fédération, qui a décidé de remplacer Sabri Lamouchi par Hervé Renard après le revers inaugural contre la Suède. Ce choix « ne nous a pas laissé le temps de travailler ». « O n casse tout pour reconstruire à chaque fois au lieu de corriger les défauts », poursuit le joueur de l’OGC Nice.…

MBC pour SOFOOT.com

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